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      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК
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      Голос Америки: Волкер назвав нові деталі щодо тиску Трампа на Зеленського

      Голос Америки 140 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – ексспецпредставник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер протядовж майже 10 годин давав свідчення у Конгресі щодо скандальної розмов Трампа і Зеленського. За його словами, він занепокоїний, що ексгенерального прокурора України Юрія Луценка використали як джерело інформації. Мовляв, той не заслуговує на довіру.

      Також у випуску:

      Став відомий зміст листування американських дипломатів та радника президента України Андрія Єрмака.

      Дональд Трамп сказав, що у розмові із Володимиром Зеленським не було жодної "послуги за послугу".

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      Теги: Новини України Голос Америки Новини США Володимир Зеленський Дональд Трамп Зеленський у США Телефонна розмова Зеленського і Трампа
      Джерело: 24 канал
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