Голос Америки: Волкер назвав нові деталі щодо тиску Трампа на Зеленського
У свіжому випуску "Голосу Америки" – ексспецпредставник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер протядовж майже 10 годин давав свідчення у Конгресі щодо скандальної розмов Трампа і Зеленського. За його словами, він занепокоїний, що ексгенерального прокурора України Юрія Луценка використали як джерело інформації. Мовляв, той не заслуговує на довіру.
Також у випуску:
Став відомий зміст листування американських дипломатів та радника президента України Андрія Єрмака.
Дональд Трамп сказав, що у розмові із Володимиром Зеленським не було жодної "послуги за послугу".
Джерело: 24 канал
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