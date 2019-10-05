Голос Америки: Волкер назвав нові деталі щодо тиску Трампа на Зеленського

У свіжому випуску "Голосу Америки" – ексспецпредставник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер протядовж майже 10 годин давав свідчення у Конгресі щодо скандальної розмов Трампа і Зеленського. За його словами, він занепокоїний, що ексгенерального прокурора України Юрія Луценка використали як джерело інформації. Мовляв, той не заслуговує на довіру.

Також у випуску: Став відомий зміст листування американських дипломатів та радника президента України Андрія Єрмака. Дональд Трамп сказав, що у розмові із Володимиром Зеленським не було жодної "послуги за послугу".

Джерело: 24 канал