Голос Америки: Волкер рассказал, кого из кандидатов поддерживали в США
В свежем выпуске "Голоса Америки" – спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал о поддержке США кандидатов на президентских выборах в Украине.
Также в выпуске:
Эмоциональное выступление Дональда Трампа в ответ на пресс-конференцию Роберта Мюллера.
Источник: 24 канал
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