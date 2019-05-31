Голос Америки: Волкер розповів, кого з кандидатів підтримували у США
У свіжому випуску "Голосу Америки" – спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер розповів про підтримку США кандидатам на президентських виборах в Україні.
Також у випуску:
Емоційний виступ Дональда Трампа у відповідь на прес-конференцію Роберта Мюллера.
Джерело: 24 канал
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