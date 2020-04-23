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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Голос Америки: Волонтеры-пожарные в США помогают пожилым людям во время карантина

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      Голос Америки / 24 канал

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – пожарные из Калифорнии, что в США, в свое свободное время доставляют пожилым людям пищу и средства первой необходимости на время карантина. Главное условие – соблюдать дистанцию, чтобы никого не подвергать опасности.

      Також у випуску:

      Темпи поширення COVID-19 у США продовжують сповільнюватися. Проте вірусологи кажуть, що хвороба повернеться восени. Наразі 20 штатів планують поступово виходити з карантину.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости США Голос Америки
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