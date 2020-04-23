Голос Америки: Волонтеры-пожарные в США помогают пожилым людям во время карантина
В свежем выпуске "Голоса Америки" – пожарные из Калифорнии, что в США, в свое свободное время доставляют пожилым людям пищу и средства первой необходимости на время карантина. Главное условие – соблюдать дистанцию, чтобы никого не подвергать опасности.
Також у випуску:
Темпи поширення COVID-19 у США продовжують сповільнюватися. Проте вірусологи кажуть, що хвороба повернеться восени. Наразі 20 штатів планують поступово виходити з карантину.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 20:56 Распространение коронавируса в мире – заболели уже более 2,6 миллиона человек: карта онлайн
сегодня , 17:40 Учетную ставку снова снизили: что это такое и почему она изменит жизнь украинцев
сегодня , 20:19 Новости о коронавирусе 23 апреля: антирекорд в Украине, вакцинация в октябре
сегодня , 19:33 Коронавирус в России: количество новых случаев заражения за последние сутки самое высокое в мире
сегодня , 18:39 Инфаркт – болезнь, которая "молодеет": симптомы, лечение, первая помощь и причины возникновения
сегодня , 19:53 Пожар в Житомирской области: все огненные очаги локализированы – карта, фото и видео
powered by lun.ua
Выбор редакции
-
Я ставлю ему четверку, – Кравчук о победах и провалах Зеленского за годсегодня , 21:55
-
Болезнь, смерть или отдых: что случилось с лидером КНДРсегодня , 21:26
-
Ожидать реформ от Саакашвили – бесполезно: что задумали в Зеленскогосегодня , 20:17
-
На Донбассе погиб украинский военнослужащий Андрей Алешин: что о нем известносегодня , 17:59
-
Посреди дня в центре Львова застрелили мужчину: задержали уже двух подозреваемыхсегодня , 18:06
-
Владельца одного из крупнейших провайдеров Украины подозревают в государственной изменесегодня , 21:32
Предложения партнеров
Комментарии