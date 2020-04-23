Голос Америки: Волонтеры-пожарные в США помогают пожилым людям во время карантина

В свежем выпуске "Голоса Америки" – пожарные из Калифорнии, что в США, в свое свободное время доставляют пожилым людям пищу и средства первой необходимости на время карантина. Главное условие – соблюдать дистанцию, чтобы никого не подвергать опасности.

Також у випуску: Темпи поширення COVID-19 у США продовжують сповільнюватися. Проте вірусологи кажуть, що хвороба повернеться восени. Наразі 20 штатів планують поступово виходити з карантину.