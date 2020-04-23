00:10
24 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Голос Америки: Волонтери-пожежники у США допомагають літнім людям під час карантину

      Голос Америки - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – пожежники із Каліфорнії, що у США, у свій вільний час доставляють літнім людям їжу та засоби першої необхідності на час карантину. Головна умова – дотримуватись дистанції, щоб нікого не наражати на небезпеку.

      Також у випуску:

      Темпи поширення COVID-19 у США продовжують сповільнюватися. Проте вірусологи кажуть, що хвороба повернеться восени. Наразі 20 штатів планують поступово виходити з карантину.

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини США Голос Америки
      Коментарі

      Читайте також

      23 квітня , 20:07 До 200 українців полетіли чартером у Фінляндію збирати полуницю
      Новини світу 8550
      23 квітня , 17:07 Зеленський знову звернувся до українців: про що говорив президент
      Новини України 5544
      23 квітня , 19:44 Пожежа у Чорнобильській зоні: розповсюдження вогню зупинили, але є осередки тління
      Новини України 138218
      23 квітня , 17:40 Облікову ставку знову знизили: що це таке і чому вона змінить життя українців
      Статті 12370
      23 квітня , 18:33 У 2020 році на Донбасі загинули 47 військових: поіменний список
      Новини України 50053
      23 квітня , 19:52 Пенсіонери почали отримувати обіцяну тисячу гривень
      Новини України 21899
      23 квітня , 22:00 Сексуальна дівчина-боєць публікує фото оголеного тіла на карантині
      Інші види спорту 14250
      23 квітня , 19:53 Пожежа в Житомирській області: усі вогняні осередки локалізовані – карта, фото і відео
      Новини України 16195
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      23 квітня , 22:00 Горбачовська і Путінська перебудови, або Другий крах недоімперії
      Віталій Портников
      23 квітня , 20:26 Коронавірус у Криму: скільки інфікованих та як протидіють COVID-19
      Ярослав Голобородько