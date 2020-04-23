Голос Америки: Волонтери-пожежники у США допомагають літнім людям під час карантину
У свіжому випуску "Голосу Америки" – пожежники із Каліфорнії, що у США, у свій вільний час доставляють літнім людям їжу та засоби першої необхідності на час карантину. Головна умова – дотримуватись дистанції, щоб нікого не наражати на небезпеку.
Також у випуску:
Темпи поширення COVID-19 у США продовжують сповільнюватися. Проте вірусологи кажуть, що хвороба повернеться восени. Наразі 20 штатів планують поступово виходити з карантину.
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