Голос Америки: Волонтери-пожежники у США допомагають літнім людям під час карантину

У свіжому випуску "Голосу Америки" – пожежники із Каліфорнії, що у США, у свій вільний час доставляють літнім людям їжу та засоби першої необхідності на час карантину. Головна умова – дотримуватись дистанції, щоб нікого не наражати на небезпеку.

Також у випуску: Темпи поширення COVID-19 у США продовжують сповільнюватися. Проте вірусологи кажуть, що хвороба повернеться восени. Наразі 20 штатів планують поступово виходити з карантину.