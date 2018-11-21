Голос Америки. Воспоминания американских дипломатов о Революции Достоинства
В свежем выпуске "Голос Америки" – американские дипломаты вспоминают, что Евромайдан – это проявление достоинства и решимости украинцев в построении собственного будущего. Многие из них в ноябре 2013 года были на Майдане и своими глазами видели, как украинцы стоят за свою свободу.
Также в выпуске:
В Вашингтоне организуют благотворительную акцию для военных в честь Дня благодарения.
Украина и Великобритания продолжат усиливать военное сотрудничество на фоне растущих внешних угроз.
Источник: 24 канал
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