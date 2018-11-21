01:23
22 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Самый большой страх Путина. Российский лоукост "Победа" экономит на всем
      Вєсті Кремля
      00:46, сегодня
      Вести. UA. Нелепые обвинения Луценко. Майонезный король Аваков
      Вєсті.UA
      20:47, 21 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, 21 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Голос Америки. Воспоминания американских дипломатов о Революции Достоинства

      Голос Америки 12 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голос Америки" – американские дипломаты вспоминают, что Евромайдан – это проявление достоинства и решимости украинцев в построении собственного будущего. Многие из них в ноябре 2013 года были на Майдане и своими глазами видели, как украинцы стоят за свою свободу.

      Также в выпуске:

      В Вашингтоне организуют благотворительную акцию для военных в честь Дня благодарения.

      Украина и Великобритания продолжат усиливать военное сотрудничество на фоне растущих внешних угроз.

      Теги: Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 21 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Хто та чому "зливає" чесних кандидатів Антикорупційного суду
      21 ноября , 23:03 Хто та чому "зливає" чесних кандидатів Антикорупційного суду
      Роман Маселко 25
      Как Иванка Трамп влияет не только на отца, но и на американскую политику
      21 ноября , 23:00 Как Иванка Трамп влияет не только на отца, но и на американскую политику
      Іван Яковина 59
      Главные новости 21 ноября: миновала пятая годовщина Майдана и избран президент Интерпола
      21 ноября , 22:12 Главные новости 21 ноября: миновала пятая годовщина Майдана и избран президент Интерпола
      155
      #ІнтерполНеНаш
      21 ноября , 22:01 #ІнтерполНеНаш
      Дід Панас 381
      Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      21 ноября , 22:00 Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      Павло Казарін 260
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук