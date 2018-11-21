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      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
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      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Голос Америки. Спогади американських дипломатів про Революцію Гідності

      Голос Америки 29 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голос Америки" – Американські дипломати згадують, що Євромайдан – це прояв гідності і рішучості українців у побудові власного майбутнього. Багато з них у листопаді 2013 року були на Майдані, і своїми очима бачили, як українці стоять за свою свободу.

      Також у випуску:

      У Вашингтоні організують благодійну акцію для військових на честь Дня подяки.

      Україна та Великобританія продовжать посилювати воєнну співпрацю на тлі зростаючих зовнішніх загроз.

      Теги: Голос Америки Новини США
      Джерело: 24 канал
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