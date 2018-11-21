Голос Америки. Спогади американських дипломатів про Революцію Гідності

У свіжому випуску "Голос Америки" – Американські дипломати згадують, що Євромайдан – це прояв гідності і рішучості українців у побудові власного майбутнього. Багато з них у листопаді 2013 року були на Майдані, і своїми очима бачили, як українці стоять за свою свободу.

Також у випуску: У Вашингтоні організують благодійну акцію для військових на честь Дня подяки. Україна та Великобританія продовжать посилювати воєнну співпрацю на тлі зростаючих зовнішніх загроз.