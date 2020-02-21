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      Голос Америки: ВОЗ развенчала распространенные мифы о коронавирусе

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Всемирная организация здравоохранения создала пилотный проект, целью которого является опровергнуть мифы о коронавирусе Covid-19, которые распространяют в сети. В частности, в организации объяснили, что он не передается через посылки из Китая, ведь не живет долго на поверхностях вроде коробок или писем. А также заверили, что уберечься от вируса не поможет чеснок

      Также в выпуске:

      Вспышку случаев заражения коронавируса зафиксировали в Южной Корее. За неделю количество заболевших увеличилось с 28 до 204 человек.

      Украина – в центре внимания мировых СМИ из-за ситуации в Новых Санжарах. Эксперт объяснил, как это может повлиять на имидж Украины.

      Школьница из Вирджинии застряла в изолированном Ухане: дистанционно она учится в своей американской школе.

       

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      Теги: Новости Украины Коронавирус 2020 ВОЗ Новости США Голос Америки
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