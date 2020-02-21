Голос Америки: ВОЗ развенчала распространенные мифы о коронавирусе

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Всемирная организация здравоохранения создала пилотный проект, целью которого является опровергнуть мифы о коронавирусе Covid-19, которые распространяют в сети. В частности, в организации объяснили, что он не передается через посылки из Китая, ведь не живет долго на поверхностях вроде коробок или писем. А также заверили, что уберечься от вируса не поможет чеснок

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