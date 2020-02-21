Голос Америки: ВООЗ розвінчала поширені міфи про коронавірус

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Всесвітня організація охорони здоров'я створила пілотний проєкт, метою якого є спростувати міфи про коронавірус Covid-19, які поширюють у мережі. Зокрема в організації пояснили, що він не передається через посилки з Китаю, адже не живе довго на поверхнях на кшталт коробок чи листів. А також запевнили, що вберегтися від вірусу не допомагає часник.

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