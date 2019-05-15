Голос Америки: Встретится ли Трамп с Путиным

В свежем выпуске "Голоса Америки" – американские СМИ пишут о возможной встрече Трампа с Путиным во время саммита G20, который состоится в июне в Японии. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп стремится улучшить отношения между Штатами и РФ.

Также в выпуске: Продолжается эскалация напряженности между США и Ираном. В Алабаме запрещают аборты даже в случае беременности в результате изнасилования и инцеста.

Источник: 24 канал