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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Голос Америки: Чи зустрінеться Трамп з Путіним

      Голос Америки 188 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – американські ЗМІ пишуть про можливу зустріч Трампа з Путіним під час саміту G20, який відбудеться у червні в Японії. Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Трамп прагне покращити відносини між Штатами та РФ.

      Також у випуску:

      Триває ескалація напруження між США та Іраном.

      В Алабамі забороняють аборти навіть у випадку вагітності у результаті зґвалтування та інцесту.

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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Новини США Дональд Трамп Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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