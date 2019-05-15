Голос Америки: Чи зустрінеться Трамп з Путіним
У свіжому випуску "Голосу Америки" – американські ЗМІ пишуть про можливу зустріч Трампа з Путіним під час саміту G20, який відбудеться у червні в Японії. Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Трамп прагне покращити відносини між Штатами та РФ.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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