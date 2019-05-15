Голос Америки: Чи зустрінеться Трамп з Путіним

У свіжому випуску "Голосу Америки" – американські ЗМІ пишуть про можливу зустріч Трампа з Путіним під час саміту G20, який відбудеться у червні в Японії. Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Трамп прагне покращити відносини між Штатами та РФ.

Також у випуску: Триває ескалація напруження між США та Іраном. В Алабамі забороняють аборти навіть у випадку вагітності у результаті зґвалтування та інцесту.

Джерело: 24 канал