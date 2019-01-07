Голос Америки: Зачем Дональд Трамп собрался посетить "передовую гуманитарного кризиса"

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в четверг, 10 января, Дональд Трамп планирует посетить границу США с Мексикой, чтобы лично встретиться с людьми "на передовой гуманитарного кризиса". Тем временем уже 17 дней в стране блокируется работа правительства. Трамп пригрозил объявлением чрезвычайного положения и постройкой стены на границе с Мексикой в обход решений Конгресса.

Также в выпуске: Советник президента Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американские войска не будут выведены из Сирии, пока Турция не предоставит гарантии, что ее вооруженные силы не будут атаковать курдские позиции на севере страны. Редакция украинской службы "Голоса Америки" поздравляет всех зрителей с Рождеством!