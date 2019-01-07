Голос Америки: Навіщо Дональд Трамп зібрався відвідати "передову гуманітарної кризи"

У свіжому випуску "Голосу Америки" – у четвер, 10 січня, Дональд Трамп планує відвідати кордон США з Мексикою, щоб особисто зустрітися з людьми "на передовій гуманітарної кризи". Тим часом уже 17 днів у країні блокується робота уряду. Трамп пригрозив оголошенням надзвичайного стану і побудовою стіни на кордоні з Мексикою в обхід рішень Конгресу.

Також у випуску: Радник президента Трампа з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що американські війська не буде виведено з Сирії, поки Туреччина не надасть гарантії, що її збройні сили не атакуватимуть курдські позиції на півночі країни. Редакція української служби "Голосу Америки" вітає усіх глядачів з Різдвом!