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      Голос Америки. Зачем Илон Маск увольняет 7% работников компании Tesla

      Голос Америки 19 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – компания Tesla увольняет 7% своих сотрудников, это более 3 тысяч человек. Впереди производителей электрокаров ждет сложный путь, об этом заявил глава компании Илон Маск. В прошлом году штат расширился на 30%, и это оказалось больше, чем производство могло себе позволить.

      Также в выпуске:

      Политический кризис в США углубляется, президент Дональд Трамп и представители Конгресса отменяют путешествия, чиновники месяц не получали зарплат.

      Что такое "зеленый мост" и как спасает популяции диких животных?

      Теги: Tesla Илон Маск Новости США Голос Америки
      Источник: 24 Канал
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