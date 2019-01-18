Голос Америки. Зачем Илон Маск увольняет 7% работников компании Tesla
В свежем выпуске "Голоса Америки" – компания Tesla увольняет 7% своих сотрудников, это более 3 тысяч человек. Впереди производителей электрокаров ждет сложный путь, об этом заявил глава компании Илон Маск. В прошлом году штат расширился на 30%, и это оказалось больше, чем производство могло себе позволить.
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Источник: 24 Канал
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