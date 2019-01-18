Голос Америки. Зачем Илон Маск увольняет 7% работников компании Tesla

В свежем выпуске "Голоса Америки" – компания Tesla увольняет 7% своих сотрудников, это более 3 тысяч человек. Впереди производителей электрокаров ждет сложный путь, об этом заявил глава компании Илон Маск. В прошлом году штат расширился на 30%, и это оказалось больше, чем производство могло себе позволить.

Также в выпуске: Политический кризис в США углубляется, президент Дональд Трамп и представители Конгресса отменяют путешествия, чиновники месяц не получали зарплат. Что такое "зеленый мост" и как спасает популяции диких животных?