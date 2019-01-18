Голос Америки. Навіщо Ілон Маск звільняє 7 % працівників компанії Tesla

У свіжому випуску "Голосу Америки" – компанія Tesla звільняє 7 % своїх співробітників, це більше 3 тисяч людей. Попереду виробників електрокарів чекає складний шлях, про це заявив голова компанії Ілон Маск. В минулому році штат розширився на 30 %, і це виявилось більше, ніж виробництво могло собі дозволити.

Також у випуску: Політична криза у США поглиблюється, президент Дональд Трамп і представники Конгресу скасовують подорожі, урядовці місяць не отримували зарплат. Що таке "зелений міст" і як рятує популяції диких тварин?