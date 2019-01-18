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      Голос Америки. Навіщо Ілон Маск звільняє 7 % працівників компанії Tesla

      Голос Америки 162 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – компанія Tesla звільняє 7 % своїх співробітників, це більше 3 тисяч людей. Попереду виробників електрокарів чекає складний шлях, про це заявив голова компанії Ілон Маск. В минулому році штат розширився на 30 %, і це виявилось більше, ніж виробництво могло собі дозволити.

      Також у випуску:

      Політична криза у США поглиблюється, президент Дональд Трамп і представники Конгресу скасовують подорожі, урядовці місяць не отримували зарплат.

      Що таке "зелений міст" і як рятує популяції диких тварин?

      Теги: Новини США Голос Америки Ілон Маск Tesla
      Джерело: 24 Канал
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