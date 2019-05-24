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      Голос Америки: Зачем полицейских США учат различать украинцев и россиян

      Голос Америки 144 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – американских полицейских в Портленде учат отличать украинцев от россиян и мигрантов из других восточноевропейских стран. Третий по популярности язык в Портленде – русский, поэтому часто и других эмигрантов воспринимают как россиян. Однако полиция заметила: чтобы эффективно бороться с преступностью, надо замечать культурные различия.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Голос Америки Новости США
      Источник: 24 канал
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