Голос Америки: Зачем полицейских США учат различать украинцев и россиян

В свежем выпуске "Голоса Америки" – американских полицейских в Портленде учат отличать украинцев от россиян и мигрантов из других восточноевропейских стран. Третий по популярности язык в Портленде – русский, поэтому часто и других эмигрантов воспринимают как россиян. Однако полиция заметила: чтобы эффективно бороться с преступностью, надо замечать культурные различия.

Также в выпуске: Brexit сначала стал ее триумфом, а затем провалом: что об отставке Терезы Мэй говорят медиа и президент США?

Источник: 24 канал