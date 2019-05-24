Голос Америки: Навіщо поліцейських США вчать розрізняти українців та росіян

У свіжому випуску "Голосу Америки" – американських поліцейський у Портленді вчать відрізняти українців від росіян та мігрантів з інших східноєвропейських країн. Третя за популярністю мова в Портленді – російська, тому часто й інших емігрантів сприймають як росіян. Однак поліція помітила: щоб ефективно боротися зі злочинністю, треба помічати їх культурні розбіжності.

Також у випуску: Brexit спершу став її тріумфом, а потім провалом: що про відставку Терези Мей кажуть медіа та президент США?

Джерело: 24 канал