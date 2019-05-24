23:28
24 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дитяча образа і підводна помста Путіна
      Вєсті Кремля
      21:39, сьогодні
      Вєсті.UA: Ге-команда Коломойського. Голосні вимоги Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:01, сьогодні
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Голос Америки: Навіщо поліцейських США вчать розрізняти українців та росіян

      Голос Америки 133 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – американських поліцейський у Портленді вчать відрізняти українців від росіян та мігрантів з інших східноєвропейських країн. Третя за популярністю мова в Портленді – російська, тому часто й інших емігрантів сприймають як росіян. Однак поліція помітила: щоб ефективно боротися зі злочинністю, треба помічати їх культурні розбіжності.

      Також у випуску:

      Brexit спершу став її тріумфом, а потім провалом: що про відставку Терези Мей кажуть медіа та президент США?

      blog_ava
      В Одесі пікетували виступ російської співачки-фанатки Путіна
      сьогодні
      5838
      Теги: Голос Америки Новини України Новини США Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      сьогодні , 22:03 Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      Повернись живим 673
      Головні новини 24 травня: вибори в Раду, Медведчук більше не представлятиме Україну
      сьогодні , 22:01 Головні новини 24 травня: вибори в Раду, Медведчук більше не представлятиме Україну
      1718
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      23 травня , 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      2309
      Технологическая холодная война
      сьогодні , 21:30 Технологическая холодная война
      Іван Яковина 353
      Витривалість – не стратегія: що пишуть британські ЗМІ про відставку Мей
      сьогодні , 21:00 Витривалість – не стратегія: що пишуть британські ЗМІ про відставку Мей
      Світлана Попова 726
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук