Голос Америки: Навіщо поліцейських США вчать розрізняти українців та росіян
У свіжому випуску "Голосу Америки" – американських поліцейський у Портленді вчать відрізняти українців від росіян та мігрантів з інших східноєвропейських країн. Третя за популярністю мова в Портленді – російська, тому часто й інших емігрантів сприймають як росіян. Однак поліція помітила: щоб ефективно боротися зі злочинністю, треба помічати їх культурні розбіжності.
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Джерело: 24 канал
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