Голос Америки: Заявление Дональда Трампа относительно стрельбы в США
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Дональд Трамп выразил свои соболезнования семьям и друзьям погибших в стрельбах, произошедших в США. Также президент призвал к двухпартийным усилиям для решения проблемы насилия, которое связано с использованием оружия.
Также в выпуске:
Лоббисты Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне – эта тема разгорелась после опубликования отчетов лоббистов американскому правительству.
8 августа
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии