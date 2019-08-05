Голос Америки: Заявление Дональда Трампа относительно стрельбы в США

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Дональд Трамп выразил свои соболезнования семьям и друзьям погибших в стрельбах, произошедших в США. Также президент призвал к двухпартийным усилиям для решения проблемы насилия, которое связано с использованием оружия.

Также в выпуске: Лоббисты Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне – эта тема разгорелась после опубликования отчетов лоббистов американскому правительству.

Источник: 24 канал