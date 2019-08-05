Голос Америки: Заява Дональда Трампа щодо стрілянини у США

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп висловив свої співчуття родинам та друзям загиблих у стрілянинах, що відбулися у США. Також президент закликав до двопартійних зусиль для вирішення проблеми насильства, яке пов’язане з використанням зброї.

Також у випуску: Лобісти Президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні – ця тема розгорілася після опублікування звітів лобістів американському уряду.

Джерело: 24 канал