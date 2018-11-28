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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Голос Америки. Заявления Госдепа США относительно конфликта в Азовском море

      Голос Америки 123 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – пресс-секретарь Госдепа США заявила, что конфликт в Керченском проливе – серьезная и опасная эскалация, которая является частью модели поведения России.

      Также в выпуске:

      Майкл Карпентер заявил о необходимости санкций против России.

      К чему готовятся мировые лидеры на саммите G20.

      Теги: Конфликт в Азовском море Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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