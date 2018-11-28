Голос Америки. Заявления Госдепа США относительно конфликта в Азовском море
В свежем выпуске "Голоса Америки" – пресс-секретарь Госдепа США заявила, что конфликт в Керченском проливе – серьезная и опасная эскалация, которая является частью модели поведения России.
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К чему готовятся мировые лидеры на саммите G20.
Источник: 24 канал
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