Голос Америки. Заявления Госдепа США относительно конфликта в Азовском море

В свежем выпуске "Голоса Америки" – пресс-секретарь Госдепа США заявила, что конфликт в Керченском проливе – серьезная и опасная эскалация, которая является частью модели поведения России.

Также в выпуске: Майкл Карпентер заявил о необходимости санкций против России. К чему готовятся мировые лидеры на саммите G20.