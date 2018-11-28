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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Голос Америки. Заяви Держдепу США щодо конфлікту в Азовському морі

      Голос Америки 124 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – прес-секретар Держдепу США заявила, що конфлікт у Керченській протоці – серйозна і небезпечна ескалація, яка є частиною моделі поведінки Росії.

      Також у випуску:

      Майкл Карпентер заявив про необхідність санкцій проти Росії.

      До чого готуються світові лідери на саміті G20.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Голос Америки Новини США
      Джерело: 24 канал
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