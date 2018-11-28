Голос Америки. Заяви Держдепу США щодо конфлікту в Азовському морі
У свіжому випуску "Голосу Америки" – прес-секретар Держдепу США заявила, що конфлікт у Керченській протоці – серйозна і небезпечна ескалація, яка є частиною моделі поведінки Росії.
Також у випуску:
Майкл Карпентер заявив про необхідність санкцій проти Росії.
До чого готуються світові лідери на саміті G20.
Джерело: 24 канал
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