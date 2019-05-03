Голос Америки: Заместитель министра здравоохранения США поделился опытом, как остановить корь
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в эксклюзивном интервью заместитель министра здравоохранения США Брет Джира оценил усилия украинского Минздрава и поделился американским опытом, как остановить корь.
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Источник: 24 канал
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