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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
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      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Голос Америки: Заместитель министра здравоохранения США поделился опытом, как остановить корь

      Голос Америки 15 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в эксклюзивном интервью заместитель министра здравоохранения США Брет Джира оценил усилия украинского Минздрава и поделился американским опытом, как остановить корь.

      Также в выпуске:

      Путин и Трамп провели телефонный разговор.

      В ООН прокомментировали расследование событий 2014 года в Одессе.

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      Как варить рис: рецепт правильного приготовления
      3 мая
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      Теги: Голос Америки ООН Дональд Трамп Владимир Путин Новости США Корь
      Источник: 24 канал
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