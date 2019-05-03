Голос Америки: Заступник міністра охорони здоров’я США поділився досвідом, як зупинити кір

У свіжому випуску "Голосу Америки" – в ексклюзивному інтерв'ю заступник міністра охорони здоров’я США Брет Джира оцінив зусилля українського МОЗу та поділився американським досвідом, як зупинити кір.

Також у випуску: Путін і Трамп провели телефонну розмову. В ООН прокоментували розслідування подій 2014 року в Одесі.

Джерело: 24 канал