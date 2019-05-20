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      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Голос Америки: Западные обозреватели следили за инаугурацией Зеленского

      Голос Америки 75 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – одним из обозревателей инаугурации был Майкл Карпентер, который является бывшим чиновником администрации Барака Обамы. В то время он также занимался вопросами Украины в Пентагоне. Карпентер поделился своими мыслями относительно инаугурационной речи Владимира Зеленского.

      Также в выпуске:

      Американская делегация, которая прибыла на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского, могла бы быть в разы больше.

      Иран запускает ракету в сторону американского посольства в Ираке.

      blog_ava
      Селфи, поцелуи и досрочные выборы: что западные медиа пишут об инаугурации Зеленского
      20 мая
      1261
      Теги: Владимир Зеленский Новости США Голос Америки
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