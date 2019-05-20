Голос Америки: Западные обозреватели следили за инаугурацией Зеленского
В свежем выпуске "Голоса Америки" – одним из обозревателей инаугурации был Майкл Карпентер, который является бывшим чиновником администрации Барака Обамы. В то время он также занимался вопросами Украины в Пентагоне. Карпентер поделился своими мыслями относительно инаугурационной речи Владимира Зеленского.
Также в выпуске:
Американская делегация, которая прибыла на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского, могла бы быть в разы больше.
Иран запускает ракету в сторону американского посольства в Ираке.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии