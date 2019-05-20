Голос Америки: Західні оглядачі слідкували за інавгурацією Зеленського

У свіжому випуску "Голосу Америки" – Одним з оглядачів інавгурації був Майкл Карпентер, який є колишнім чиновником адміністрації Барака Обами. В той час він також займався питаннями України в Пентагоні. Карпентер поділився своїми думками щодо інавгураційної промови Володимира Зеленського.

Також у випуску: Американська делегація, яка прибула на інавгурацію президента України Володимира Зеленського, могла б бути в рази більшою. Іран запускає ракету в бік американського посольства в Іраку.