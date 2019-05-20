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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Голос Америки: Західні оглядачі слідкували за інавгурацією Зеленського

      Голос Америки 246 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Одним з оглядачів інавгурації був Майкл Карпентер, який є колишнім чиновником адміністрації Барака Обами. В той час він також займався питаннями України в Пентагоні. Карпентер поділився своїми думками щодо інавгураційної промови Володимира Зеленського.

      Також у випуску:

      Американська делегація, яка прибула на інавгурацію президента України Володимира Зеленського, могла б бути в рази більшою.

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      blog_ava
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      Теги: Новини США Володимир Зеленський Голос Америки
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