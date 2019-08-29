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      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
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      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

      Голос Америки: Зеленский поздравил присоединение США к нормандскому формату

      Голос Америки 149 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Президент Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном заявил, что Украина приветствует присоединение США к нормандскому формату.

      Также в выпуске:

      Старший директор Центра Пенн-Байдена Майкл Карпентер заявил, что участие США в нормандском формате важно не только для Украины, но и для европейских союзников.

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      Теги: Новости Украины Нормандский формат Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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