Голос Америки: Зеленский поздравил присоединение США к нормандскому формату
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Президент Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном заявил, что Украина приветствует присоединение США к нормандскому формату.
Также в выпуске:
Старший директор Центра Пенн-Байдена Майкл Карпентер заявил, что участие США в нормандском формате важно не только для Украины, но и для европейских союзников.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии