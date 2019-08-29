Голос Америки: Зеленський привітав приєднання США до нормандського формату
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з радником президента США з нацбезпеки Джоном Болтоном заявив, що Україна вітає приєднання США до нормандського формату.
Також у випуску:
Старший директор Центру Пенн-Байдена Майкл Карпентер заявив, що участь США у нормандському форматі є важливою не лише для України, а і європейських союзників.
Джерело: 24 канал
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