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      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
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      Голос Америки: Зеленський привітав приєднання США до нормандського формату

      Голос Америки 156 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з радником президента США з нацбезпеки Джоном Болтоном заявив, що Україна вітає приєднання США до нормандського формату.

      Також у випуску:

      Старший директор Центру Пенн-Байдена Майкл Карпентер заявив, що участь США у нормандському форматі є важливою не лише для України, а і європейських союзників.

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      Теги: Новини України Голос Америки Новини США Нормандський формат
      Джерело: 24 канал
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