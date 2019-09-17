Голос Америки: Зеленский принимает президента Словакии в Киеве
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Зеленский заверил, что Украина и Словакия являются надежными транзитерами газа в Европу, поэтому нужно приложить все усилия для бесперебойного снабжения газа на европейский рынок.
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Источник: 24 канал
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