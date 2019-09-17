Голос Америки: Зеленський приймає президента Словаччини у Києві
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Зеленський запевнив, що Україна та Словаччина є надійними транзитерами газу в Європу, тому потрібно докласти всіх зусиль для безперебійного постачання газу на європейський ринок.
Також у випуску:
У Нью-Йорку розпочинає роботу Генеральна Асамблея ООН.
У "Газпромі" повідомили, що провели якісну підготовку до опалювального сезону.
Джерело: 24 канал
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