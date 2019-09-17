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      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА
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      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА

      Голос Америки: Зеленський приймає президента Словаччини у Києві

      Голос Америки 20 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Зеленський запевнив, що Україна та Словаччина є надійними транзитерами газу в Європу, тому потрібно докласти всіх зусиль для безперебійного постачання газу на європейський ринок.

      Також у випуску:

      У Нью-Йорку розпочинає роботу Генеральна Асамблея ООН.

      У "Газпромі" повідомили, що провели якісну підготовку до опалювального сезону.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Голос Америки Словаччина
      Джерело: 24 канал
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