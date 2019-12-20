Голос Америки: Зеленский вскоре может посетить Белый дом
В свежем выпуске "Голоса Америки" – советник Дональда Трампа Келлиенн Конвей заявила, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре посетит Белый дом. Она отметила, что действующий президент США больше поддерживает Украину, чем его предшественники.
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Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому Конгресс объявил импичмент.
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