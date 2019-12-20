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      Голос Америки: Зеленский вскоре может посетить Белый дом

      Голос Америки 19 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – советник Дональда Трампа Келлиенн Конвей заявила, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре посетит Белый дом. Она отметила, что действующий президент США больше поддерживает Украину, чем его предшественники.

      Также в выпуске:

      Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому Конгресс объявил импичмент.

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      Теги: Новости США Новости Украины Дональд Трамп Голос Америки Владимир Зеленский
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