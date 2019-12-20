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      Голос Америки: Зеленський незабаром може відвідати Білий дім

      Голос Америки 45 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – радниця Дональда Трампа Келліенн Конвей заявила, що президент України Володимир Зеленський незабаром відвідає Білий дім. Вона наголосила, що чинний президент США більше підтримує Україну, ніж його попередники.

      Також у випуску:

      Дональд Трамп став третім президентом в історії США, якому Конгрес оголосив імпічмент.

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      Теги: Голос Америки Новини України Новини США Дональд Трамп Володимир Зеленський
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