Голос Америки: Зеленський незабаром може відвідати Білий дім
У свіжому випуску "Голосу Америки" – радниця Дональда Трампа Келліенн Конвей заявила, що президент України Володимир Зеленський незабаром відвідає Білий дім. Вона наголосила, що чинний президент США більше підтримує Україну, ніж його попередники.
Також у випуску:
Дональд Трамп став третім президентом в історії США, якому Конгрес оголосив імпічмент.
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