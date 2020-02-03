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      "Голос" теряет рейтинги: что будут делать в партии

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      Партия "Голос" не перешла бы проходной барьер, если бы сейчас проходили парламентские выборы. По данным опроса группы "Социальный мониторинг" за них бы проголосовали 4,4% человек. Низкие результаты и недоверие граждан народный депутат фракции "Голос" Соломия Бобровская пояснила 24 каналу.

      Нардеп рассказала, что сомневается в данных этих социологических опросов и заверила, что в ближайшее время в партии будут делать собственное исследование.

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      Она также добавила, что им хотелось бы быть более доступными для коллег-депутатов, а для избирателей их стратегия, озвученная в парламенте, должна быть вполне понятна.

      Мы идем не только за успехом, а за обещаниями, которые хотим выполнять. У нас есть свой стиль, каким бы он ни был. Мы хотим пройти свой путь, пусть он будет непонятным для наших коллег по парламенту,
      – рассказала Соломия Бобровская.

      Политолог Олег Саакян убежден, что для выборов были мобилизованны все ресурсы, в том числе и публичность Святослава Вакарчука, а сейчас им не хватает лидера и громких поступков.

      "Сейчас тот случай, когда большая часть зависит от команды и возможности ее смобилизироваться и проявить себя", – заявил Саакян.

      Он добавил, что им не хватает ресурсов, чтобы формировать голоса и выполнять политические обещания.


      Рейтинг партий по результатам опроса Центра "Социальный мониторинг"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Социологическое исследование Партия Голос рейтинги
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