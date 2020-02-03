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      "Голос" втрачає рейтинги: що будуть робити у партії

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      Партія "Голос" не перетнула б прохідний бар’єр, якби зараз проходили парламентські вибори. За даними опитування групи "Соціальний моніторинг" за них би проголосували 4,4% людей. Низькі результати і недовіру громадян народна депутатка фракції "Голос" Соломія Бобровська пояснила 24 каналу.

      Нардепка розповіла, що сумнівається щодо даних цих соціологічних опитувань і запевнила, що найближчим часом у партії робитимуть власне дослідження.

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      Вона також додала, що їм хотілося б бути більш доступними для колег-депутатів, а для виборців їхня стратегія, озвучена у парламенті, повинна бути цілком зрозуміла.

      Ми йдемо не лише за успіхом, а за обіцянками, які хочемо виконувати. У нас є свій стиль, яким би він не був. Ми хочемо пройти свій шлях, нехай він буде незрозумілим для наших колег по парламенту,
      – розповіла Соломія Бобровська.

      Політолог Олег Саакян переконаний, що для виборів було мобілізовано всі ресурси, зокрема і публічність Святослава Вакарчука, а зараз їм бракує лідера та гучних вчинків.

      "Зараз той випадок коли велика частина залежить від команди, і можливості її змобілізуватися і проявити себе", – заявив Саакян.

      Він додав, що їм не вистачає ресурсів, щоб формувати голоси та виконувати політичні обіцянки.


      Рейтинг партій за результатами опитування Центру "Соціальний моніторинг"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Рейтинги Соціологічне дослідження Партія Голос
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