"Голос" втрачає рейтинги: що будуть робити у партії

Партія "Голос" не перетнула б прохідний бар’єр, якби зараз проходили парламентські вибори. За даними опитування групи "Соціальний моніторинг" за них би проголосували 4,4% людей. Низькі результати і недовіру громадян народна депутатка фракції "Голос" Соломія Бобровська пояснила 24 каналу.

Нардепка розповіла, що сумнівається щодо даних цих соціологічних опитувань і запевнила, що найближчим часом у партії робитимуть власне дослідження.

Читайте також – Чому рейтинг довіри до влади падає: пояснення Антиповича

Вона також додала, що їм хотілося б бути більш доступними для колег-депутатів, а для виборців їхня стратегія, озвучена у парламенті, повинна бути цілком зрозуміла.

Ми йдемо не лише за успіхом, а за обіцянками, які хочемо виконувати. У нас є свій стиль, яким би він не був. Ми хочемо пройти свій шлях, нехай він буде незрозумілим для наших колег по парламенту,

– розповіла Соломія Бобровська.

Політолог Олег Саакян переконаний, що для виборів було мобілізовано всі ресурси, зокрема і публічність Святослава Вакарчука, а зараз їм бракує лідера та гучних вчинків.

"Зараз той випадок коли велика частина залежить від команди, і можливості її змобілізуватися і проявити себе", – заявив Саакян.

Він додав, що їм не вистачає ресурсів, щоб формувати голоси та виконувати політичні обіцянки.