Якобы с этими депутатами строить совместную политическую силу не представляется возможным. Об этом рассказала лидер партии Кира Рудик на брифинге после съезда.

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Кого исключили из "Голоса"

Юлию Клименко,

Ярослава Юрчишина,

Соломию Бобровскую,

Ольга Стефанишина,

Александру Устинову,

Романа Лозинского,

Владимира Цабаля.

Ранее эти депутаты заявили о выходе из партии.

Рудик выразили доверие

Утверждают, что 86% делегатов съезда партии выразили поддержку действующей голове парте. На съезде Рудик отчиталась о работе партии со времени проведения местных выборов в октябре 2020 года.

В целом на съезде было 22 делегата, 10 – не пришли.

Переизбрали политсовет

Кроме того, съезд утвердил обновленный состав политсовета. Делегаты выразили доверие Инне Совсун, Ярославу Железняк, Андрей Осадчуку и Григорию Маленко. Подтвердили их полномочия как членов Политического совета.

Также туда включили Романа Денисюка – председателя Ровненской областной территориальной организации партии и Алексея Бабешко – председателя Харьковской областной территориальной организации партии.



Брифинг после съезда партии / Фото Владислава Соловьева / 24 канал

Конфликт в "Голосе": коротко