Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале заявил депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин. Этот законопроект очень важен для президента.

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Как подчеркнул политик, нет никаких правовых оснований не выносить законопроект на рассмотрение Верховной Рады. Соответственно, если примут такое решение, он будет поставлен на голосование.

Поддержит ли правительство документ

"Теоретически, насколько я понимаю, за него голоса находятся. Потому что он относится к перечню так называемых обязательных законопроектов, за которые члены фракции "Слуга народа" не могут не проголосовать. Там есть определенная градация", – резюмировал Рахманин.

Я думаю, что 230 голосов точно на это находится,

– подчеркнул депутат.

По словам члена "Голоса", подавляющее большинство "слуг" поддержит документ. Численность фракции составляет 244 человека. Кроме того, есть фракция "Доверие", которая "очень чувствительна к пожеланиям".

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Имел ли Разумков право обращаться в Венецианскую комиссию

Спикера Верховной Рады критикуют за то, что он направил документ на рассмотрение в Венецианскую комиссию. По мнению Рахманина, Дмитрий Разумков имел такое право, потому что это требование регламента.

Обратите внимание! Венецианская комиссия является совещательным органом и ее решения не являются политически или юридически обязательными. Это рекомендации. Даже если бы комиссия вынесла свою рекомендацию, то Верховная Рада абсолютно не обязательно должна их учитывать.

"Если ты обращаешься к венецианке, было бы по меньшей мере невежливо игнорировать ее выводы. Хотя бы потому, что придется обращаться к ней еще неоднократно", – пояснил народный депутат.