Предложенный законопроект не накладывает никаких ограничений на олигархов. Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин.
Интересно Влияние олигархов на парламент сейчас меньше, чем раньше, – нардеп Рахманин
Рахманин рассказал о деолигархизации
По его словам, олигархи существуют во многих странах мира. С ними можно бороться с помощью, в частности, антимонопольного законодательства.
Этот закон ни о чем. Я категорический противник законодательного спама. А этот законопроект, который имеет все шансы стать законом, является классическим законодательным спамом,
– резюмировал политик.
По мнению Рахманина, в Украине уже существует достаточно институтов, которые могут бороться с олигархами, значит создавать отдельный реестр – необязательно. Этим органам и так известен список олигархов.
Деолигархизация в Украине: главное
- В Верховной Раде поддержали законопроект о статусе олигархов. Его инициатором был Владимир Зеленский.
- Документ предусматривает создание в Украине реестра олигархов.
- В то же время по словам уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой, документ противоречит Конституции. В нем якобы говорится об ограничении прав человека, в зависимости от имущественного положения.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что критика президентского законопроекта уже "доведена до абсурда".