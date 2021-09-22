Натомість запропонований законопроєкт не накладає жодних обмежень на олігархів. Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив депутат від партії "Голос" Сергій Рахманін.

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За його словами, олігархи існують у багатьох країнах світу. З ними можна боротись за допомогою, зокрема, антимонопольного законодавства.

Цей закон ні про що. Я категоричний противник законодавчого спаму. А цей законопроєкт, який має всі шанси стати законом, є класичним законодавчим спамом,

– резюмував політик.

На думку Рахманіна, в Україні вже існує достатньо інституцій, які можуть боротись з олігархами, отже створювати окремий реєстр – необов'язково. Цим органам і так відомий список олігархів.

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