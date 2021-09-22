Натомість запропонований законопроєкт не накладає жодних обмежень на олігархів. Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив депутат від партії "Голос" Сергій Рахманін.
Цікаво Вплив олігархів на парламент зараз менший, ніж раніше, – нардеп Рахманін
Рахманін розповів про деолігархізацію
За його словами, олігархи існують у багатьох країнах світу. З ними можна боротись за допомогою, зокрема, антимонопольного законодавства.
Цей закон ні про що. Я категоричний противник законодавчого спаму. А цей законопроєкт, який має всі шанси стати законом, є класичним законодавчим спамом,
– резюмував політик.
На думку Рахманіна, в Україні вже існує достатньо інституцій, які можуть боротись з олігархами, отже створювати окремий реєстр – необов'язково. Цим органам і так відомий список олігархів.
Деолігархізація в Україні: головне
- У Верховній Раді підтримали законопроєкт про статус олігархів. Його ініціатором був Володимир Зеленський.
- Документ передбачає створення в Україні реєстру олігархів.
- Водночас за словами Уповноваженої з прав людини Людмили Денісової, документ суперечить Конституції. У ньому нібито мовиться про обмеження прав людини, залежно від майнового стану.
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що критика президентського законопроєкту вже "доведена до абсурду".