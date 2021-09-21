Насамперед завдяки тому, що є не так багато речей, які їм цікаві. Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів депутат від партії "Голос" Сергій Рахманін.

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Олігархи не так активно лобіюють питання в парламенті, – Рахманін

За його словами, олігархи більше зацікавлені в збереженні статусу-кво, ніж у появі якихось нових законодавчих вигод.

Наскільки вони впливають на ті рішення? Не можна сказати, що не впливають. Але я б сказав, що цей вплив є трохи меншим, ніж було раніше,

– підкреслив нардеп.

Він відзначив, що олігархів влаштовують ті правила, які вже існують на сьогодні. Хоча деколи вони дещо впливають на деякі нові рішення. Наприклад, це стосується тарифів чи появи певних економічних преференцій.

"Але сказати, що вони суттєво лобіюють якісь питання? Так, це є, але не так активно, як було в попередні роки", – наголосив Рахманін.

І додав, що олігархи мають можливість впливати на уряд, виконавчу владу, суди. Тому вони можуть особливо нічого не ініціювати через Верховну Раду. Політик також заперечив припущення, що нібито парламент – головний осідок корупції. Мовляв, одна митниця має більше корупційних ризиків, ніж ціла Рада.

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