Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE".

К теме В сети писали, якобы в Киеве перекрыли движение возле ТЦК: так ли это

Что известно об эвакуации авто под Голосеевским ТЦК

Журналисты с места происшествия утверждают, что кто-то позвонил в полицию и сообщил о заминировании микроавтобуса возле здания Голосеевского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Сейчас авто, вероятно, блокируют правоохранители и не дают выехать.

В полицию поступило сообщение о якобы заминированном авто возле Голосеевского ТЦК / Видео "Новости.LIVE"

Адвокат Виктория Павленко рассказала журналистам, что получила сообщение, что автомобиль, который арендует ее фирма, якобы заминирован. По ее словам, саперы осмотрели авто и ничего не нашли. Зато дальше приехал эвакуатор и хотел якобы безосновательно забрать транспортное средство "для дополнительной проверки". Также, как говорит Виктория Павленко, у водителя правоохранители якобы обнаружили некоторые нарушения.

Военный адвокат рассказала о ситуации с авто, которое арендует ее фирма / Видео "Новости.LIVE"

Зато в транспортном средстве закрылся человек, который представился водителем, и утверждает, что якобы в авто ему хотели "подбросить прослушку". Гражданин в военной форме говорит, что это якобы из-за того, что "сейчас ситуация набрала серьезных оборотов" с военными адвокатами, которые пытаются защищать права военнообязанных и военных.

Что говорит мужчина в военной форме, который представился водителем авто возле Голосеевского ТЦК / Видео "Новости.LIVE"

Далее ситуация стала набирать обороты и на эвакуатор, который должен был вывезти авто, залез мужчина. По словам очевидцев, он хотел, чтобы это авто не забирали.

Мужчина залез на эвакуатор, чтобы авто военных адвокатов не забрали / Видео "Новости.LIVE"

Впоследствии журналисты написали, что в авто военных адвокатов возле Голосеевского ТЦК выбили стекло и "вытащили" из него водителя и адвоката. Все это происходило под наблюдением правоохранителей.

В авто выбили стекло и "вытащили" оттуда водителя и адвоката / Видео "Новости.LIVE"

В конце концов само транспортное средство поместили на эвакуатор и вывезли с территории Голосеевского ТЦК и СП.

Авто возле Голосеевского ТЦК все же эвакуировали / Видео "Новости.LIVE"

Что за драка произошла возле Голосеевского ТЦК

В то же время возле здания Голосеевского ТЦК произошла драка. Журналисты утверждают, что парня, который что-то снимал на камеру у входа в здание ТЦК, повалил на землю мужчина в военной форме. Подробности относительно самого инцидента пока неизвестны.

На месте, кроме медиков, также работают правоохранители. Самого пострадавшего эвакуировала скорая.

Возле Голосеевского ТЦК также произошла драка / Видео "Новости.LIVE"

Отец пострадавшего в драке возле Голосеевского ТЦК эмоционально отреагировал на то, что произошло. Мужчина утверждает, что его сына, вероятно, ударили с помощью автомата.

Отец эмоционально отреагировал на избиение своего сына / Видео "Новости.LIVE" (18+)

Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали этого мужчину. Его посадили в полицейское авто и увезли в неизвестном направлении.

Отца пострадавшего задержала полиция / Видео "Новости.LIVE"

Далее парень Дмитрий, который пострадал в результате драки возле Голосеевского ТЦК, рассказал журналистам, что он пришел в Центр комплектования, чтобы снимать контент для блога в тиктоке.

По словам Дмитрия, никто из правоохранителей не давал ему комментариев, а когда он подошел ко входу на территорию ТЦК, то один мужчина в военной форме "сказал что-то не то" другому репортеру. Из-за этого началась потасовка, в которую попал и сам парень.

Второй работник вышел. Я так понимаю, работник ТЦК, не представившись, начал меня обзывать и бить. Меня били, меня повалили и били по голове,

– рассказал парень журналистам.

Пострадавший парень Дмитрий рассказал свою версию стычки и избиения / Видео "Новости.LIVE"

В скорой с пострадавшего сняли телесные побои, успокоили, померили давление и порекомендовали обратиться в травмпункт. В то же время Дмитрий возмущен, что полицейские "не помогли ему", а "просто наблюдали за схваткой и улыбались".

С чего вообще начался инцидент возле Голосеевского ТЦК

В сети 28 марта появилась информация, что возле одного из столичных ТЦК перекрыли движение. Речь шла именно о Голосеевском территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Как сообщили телеграм-каналы, полиция якобы окружила здание и перекрыла улицу. Впоследствии в полиции Киева рассказали, что на самом деле правоохранители проверяют авто и лиц, которые были там.

На 102 поступила информация об авто, которое длительное время было припарковано неподалеку ТЦК. Поэтому на место прибыли наряды полиции.

"В ходе проверки каких-либо опасных веществ и предметов в авто не обнаружено. Полиция общается с водителем авто. На месте работает следственно-оперативная группа", – проинформировали правоохранители.