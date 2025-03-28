Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE".

До теми У мережі писали, нібито в Києві перекрили рух біля ТЦК: чи так це

Що відомо про евакуацію авто під Голосіївським ТЦК

Журналісти з місця події стверджують, що хтось зателефонував до поліції та повідомив про замінування мікроавтобуса біля будівлі Голосіївського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зараз авто, ймовірно, блокують правоохоронці та не дають виїхати.

До поліції надійшло повідомлення про нібито заміноване авто біля Голосіївського ТЦК / Відео "Новини.LIVE"

Адвокатка Вікторія Павленко розповіла журналістам, що отримала повідомлення про те, що автомобіль, який орендує її фірма, нібито замінований. За її словами, сапери оглянули авто і нічого не знайшли. Натомість далі приїхав евакуатор і хотів нібито безпідставно забрати транспортний засіб "для додаткової перевірки". Також, як каже Вікторія Павленко, у водія правоохоронці нібито виявили деякі порушення.

Військова адвокатка розповіла про ситуацію з авто, яке орендує її фірма / Відео "Новини.LIVE"

Натомість у транспортному засобі зачинився чоловік, який представився водієм, та стверджує, що буцімто в авто йому хотіли "підкинути прослушку". Громадянин у військовій формі каже, що це нібито через те, що "зараз ситуація набрала серйозних обертів" з військовими адвокатами, які намагаються захищати права військовозобов'язаних та військових.

Що каже чоловік у військовій формі, який представився водієм авто біля Голосіївського ТЦК / Відео "Новини.LIVE"

Далі ситуація стала набирати обертів і на евакуатор, який мав вивезти авто, заліз чоловік. За словами очевидців, він хотів, щоб це авто не забирали.

Чоловік заліз на евакуатор, щоб авто військових адвокатів не забрали / Відео "Новини.LIVE"

Згодом журналісти написали, що в авто військових адвокатів біля Голосіївського ТЦК вибили скло та "витягли" з нього водія й адвокатку. Усе це відбувалося під наглядом правоохоронців.

В авто вибили скло та "витягли" звідти водія та адвокатку / Відео "Новини.LIVE"

Зрештою сам транспортний засіб помістили на евакуатор і вивезли з території Голосіївського ТЦК та СП.

Авто біля Голосіївського ТЦК все ж евакуювали / Відео "Новини.LIVE"

Що за бійка сталася біля Голосіївського ТЦК

Водночас біля будівлі Голосіївського ТЦК сталася бійка. Журналісти стверджують, що хлопця, який щось знімав на камеру біля входу до будівлі ТЦК, повалив на землю чоловік у військовій формі. Подробиці щодо самого інциденту поки що невідомі.

На місці, крім медиків, також працюють правоохоронці. Самого постраждалого евакуювала швидка.

Біля Голосіївського ТЦК також сталася бійка / Відео "Новини.LIVE"

Батько постраждалого в бійці біля Голосіївського ТЦК емоційно відреагував на те, що сталося. Чоловік стверджує, що його сина, ймовірно, вдарили за допомогою автомата.

Батько емоційно відреагував на побиття свого сина / Відео "Новини.LIVE" (18+)

Згодом стало відомо, що правоохоронці затримали цього чоловіка. Його посадили в поліцейське авто та відвезли в невідомому напрямку.

Батька постраждалого затримала поліція / Відео "Новини.LIVE"

Далі хлопець Дмитро, який постраждав внаслідок бійки біля Голосіївського ТЦК, розповів журналістам, що він прийшов до Центру комплектування, щоб знімати контент для блогу в тіктоці.

За словами Дмитра, ніхто з правоохоронців не давав йому коментарів, а коли він підійшов до входу на територію ТЦК, то один з чоловіків у військовій формі "сказав щось не те" іншому репортеру. Через це почалася штовханина, у яку потрапив і сам хлопець.

Другий працівник вийшов. Я так розумію, працівник ТЦК, не представившись, почав мене обзивати та бити. Мене били, мене повалили та били по голові,

– розповів хлопець журналістам.

Постраждалий хлопець Дмитро розповів свою версію сутички та побиття / Відео "Новини.LIVE"

У швидкій з постраждалого зняли тілесні побої, заспокоїли, поміряли тиск і порекомендували звернутися в травмпункт. Водночас Дмитро обурений, що поліцейські "не допомогли йому", а "просто спостерігали за сутичкою й посміхалися".

З чого взагалі почався інцидент біля Голосіївського ТЦК

У мережі 28 березня з'явилася інформація, що біля одного зі столичних ТЦК перекрили рух. Мовилося саме про Голосіївський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомили телеграм-канали, поліція нібито оточила будівлю та перекрила вулицю. Згодом у поліції Києва розповіли, що насправді правоохоронці перевіряють авто та осіб, які були там.

На 102 надійшла інформація про авто, яке тривалий час було припарковане неподалік ТЦК. Тож на місце прибули наряди поліції.

"У ході перевірки будь-яких небезпечних речовин та предметів в авто не виявлено. Поліція спілкується з водієм авто. На місці працює слідчо-оперативна група", – проінформували правоохоронці.