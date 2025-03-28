Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна" та коментар поліції.

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Що відомо про можливе перекриття руху біля ТЦК у Києві

Місцем події у мережі назвали Голосіївський ТЦК. Як повідомили телеграм-канали, поліція нібито оточила будівлю та перекрила вулицю.

Джерела "РБК-Україна" поінформували, що насправді поліція перевіряє авто та осіб, які були там.

У поліції підтвердили це. Там пояснили, що перевіряли водія та авто біля Голосіївського РТЦК.

На 102 надійшла інформація про авто, яке тривалий час було припарковане неподалік ТЦК. Тож на місце прибули наряди поліції.

У ході перевірки будь-яких небезпечних речовин та предметів в авто не виявлено. Поліція спілкується з водієм авто. На місці працює слідчо-оперативна група,

– інформують у відомстві.

Телеканал "Новини.Live" виклав відео з місця.

Ситуація довкола Голосіївського ТЦК: дивіться відео

"Біля ТЦК у Голосіївському районі виникла сутичка між правоохоронцями та військовими адвокатами. Наші кореспонденти повідомляють, що хтось зателефонував до поліції і повідомив про замінування мікроавтобуса. Зараз авто блокують правоохоронці і не дають виїхати", – сказано в повідомленні журналістів.