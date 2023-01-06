После промежуточных выборов в США большинство в Палате представителей получили республиканцы, поэтому новым главой главного законодательного органа страны может стать именно их представитель. Однако они каждый раз проваливают голосование.

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Провал девятого голосования и новый рекорд

Так, основной кандидат от Республиканской партии Кевин Маккарти каждый раз не набирает необходимого количества голосов. В девятом туре он смог собрать 200 голосов из необходимых 218. Все потому, что его оппоненты по партии, чтобы оттянуть голоса от Маккарти, выдвинули других кандидатов.

Против него проголосовали 20 республиканцев, которые отдали свои голоса за других представителей:

17 за Байрона Дональдса,

3 за Кевина Герна.

Зато в Демократической партии, несмотря на свое меньшинство, демонстрируют единодушную поддержку своего лидера Хакима Джеффриса. Именно поэтому он каждый раз получает 212 голосов.

После очередного провала участники переговоров между союзниками и оппонентами Кевина Маккарти заявили, что хотят добиться соглашения до конца дня. Поэтому, не меняя даты, они решили снова провести очередное голосование.

Обратите внимание! Подобное сложное избрание спикера Палаты представителей США было ровно 100 лет назад. Тогда потребовалось 9 раундов голосований, чтобы выбрать конгрессмена Фредерика Жиллетта. Поэтому выборы спикера в 2023 году побили этот рекорд и стали самым длительным "соревнованием" за последние 164 года.

Юбилейное голосование

Вечером четверга законодатели снова собрались на голосование, десятое по счету. Главные кандидаты были теми же: Кевин Маккарти и Хаким Джеффрис. И как все предыдущие голосования результат был тот же – провал.

Так, республиканцы в очередной раз не продемонстрировали единства, поэтому и на этот раз Маккарти получил 200 голосов. Снова два десятка однопартийцев, представляющих консерваторов и протрамповское крыло MAGA, категорически отказались поддерживать его кандидатуру.

У Демократов же, с начала года находящихся в меньшинстве в нижней палате, снова единодушная поддержка своего лидера.

Заметим, что в этот раз президент Джо Байден выразил обеспокоенность затягиванием голосования. Это, по его словам, создает негативный эффект для США на международной арене.

To be continued

Сразу после десятого началось одиннадцатое голосование, перед которым на перерыве республиканцы пытались прийти к согласию. CNN сообщает, что Маккарти даже предложил значительные уступки, а конгрессмен Мэтт Хетц выдвинул бывшего президента Трампа на должность спикера.

Однако как бы ни пытались республиканцы дойти до какого-нибудь знаменателя – результат тот же. Маккарти снова проиграл и снова с тем же результатом. Дональд Трамп же забрал всего 1 голос.

Это, безусловно, было самое длинное голосование за последние 164 года в истории США, однако завершилось оно тем, что Палата представителей смогла проголосовать за перерыв до полудня пятницы по восточному времени. Так что продолжение следует.