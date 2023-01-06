Після проміжних виборів у США більшість у Палаті представників здобули республіканці, тому новим головою головного законодавчого органу країни може стати саме їхній представник. Однак вони щоразу провалюють голосування.

До теми Уперше за століття: вибори спікера Конгресу США не обмежаться одним туром

Провал дев'ятого голосування й новий рекорд

Так, основний кандидат від Республіканської партії Кевін Маккарті щоразу не набирає необхідної кількості голосів. У дев'ятому турі він зміг назбирати 200 голосів з необхідних 218. Усе тому, що його опоненти по партії, щоб відтягнути голоси від Маккарті, висунули інших кандидатів.

Тож проти нього проголосували 20 республіканців, які натомість віддали свої голоси за інших представників:

17 за Байрона Дональдса,

3 за Кевіна Герна.

Натомість у Демократичній партії попри свою меншість демонструють щоразу одностайну підтримку свого лідера Хакіма Джеффріса. Саме тому він щоразу отримує 212 голосів.

Після чергового провалу учасники переговорів між союзниками та опонентами Кевіна Маккарті заявили, що хочуть таки добитися угоди до кінця дня. Тому не змінюючи дати вони вирішили знову провести чергове голосування.

Зверніть увагу! Подібне складне обрання спікера Палати представників США було рівно 100 років назад. Тоді знадобилося 9 раундів голосувань, щоб обрати конгресмена Фредеріка Жиллетта. Тож цьогорічні вибори спікера у 2023 році побили цей рекорд та стали найтривалішим "змаганням" за останні 164 роки.

Ювілейне голосування

Ввечері четверга законодавці знову зібралися на голосування, десяте за ліком. Головні кандидати були тими самими: Кевін Маккарті та Хакім Джеффріс. І як усі попередні голосування результат був той самий – провал.

Так, республіканці вчергове не продемонстрували єдності, тож і цього разу Маккарті отримав 200 голосів. Знову два десятки однопартійців, які представляють консерваторів та протрампівське крило MAGA, категорично відмовилися підтримувати його кандидатуру.

У демократів же, які від початку року перебувають у меншості в нижній палаті, знову одностайна підтримка свого лідера.

Зауважимо, що цього разу президент Джо Байден висловив стурбованість затягуванням процесу голосування. Це, за його словами, створює негативний ефект для США на міжнародній арені.

To be continued

Одразу після десятого розпочалося одинадцяте голосування, перед яким на перерві республіканці намагалися дійти згоди. CNN повідомляє, що Маккарті навіть запропонував значні поступки, а конгресмен Метт Хетц натомість висунув колишнього президента Трампа на посаду спікера.

Однак як би не намагалися республіканці дійти до якогось знаменника – результат той самий. Маккарті знову програв і знову з тим самим результатом. Дональд Трамп же забрав лише 1 голос.

Це, безперечно, було найдовше голосування за останні 164 роки в історії США, однак завершилось воно тим, що Палата представників змогла проголосувати за перерву до полудня п’ятниці за східним часом. Тож продовження ще буде.