Голосование за бюджет-2019: нардепы поделились в соцсетях тем, как провели ночь

В ночь на пятницу, 23 ноября, Верховная Рада одобрила изменения в Налоговый кодекс и бюджет-2019. Это была бессонная ночь для народных депутатов, и они делились в соцсетях тем, что происходило в парламенте.

Отметим, что за бюджет-2019 народные избранники проголосовали аж в 6:01.

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Много воды, порванные джинсы и обсуждение Налогового кодекса в 2:20 утра. Бюджетная ночь в офф-официоз. 19-часовой рабочий день проходит не зря,

– написала на своей Facebook-странице нардеп Виктория Сюмар.

"В 5:16 утра украинский парламент рассматривает проект главного финансового документа страны – государственный бюджет. В зале стоит устойчивый запах алкоголя, нардепы спят, а те, кому не спится, тот мало что понимает. Одним словом – шулерство!", – написал на своей Facebook-странице нардеп Игорь Мосийчук.