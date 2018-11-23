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      Голосование за бюджет-2019: нардепы поделились в соцсетях тем, как провели ночь

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      Как депутаты принимали бюджет-2019
      Как депутаты принимали бюджет-2019 / 24 канал

      В ночь на пятницу, 23 ноября, Верховная Рада одобрила изменения в Налоговый кодекс и бюджет-2019. Это была бессонная ночь для народных депутатов, и они делились в соцсетях тем, что происходило в парламенте.

      Отметим, что за бюджет-2019 народные избранники проголосовали аж в 6:01.

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      Много воды, порванные джинсы и обсуждение Налогового кодекса в 2:20 утра. Бюджетная ночь в офф-официоз. 19-часовой рабочий день проходит не зря,
      – написала на своей Facebook-странице нардеп Виктория Сюмар.

      "В 5:16 утра украинский парламент рассматривает проект главного финансового документа страны – государственный бюджет. В зале стоит устойчивый запах алкоголя, нардепы спят, а те, кому не спится, тот мало что понимает. Одним словом – шулерство!", – написал на своей Facebook-странице нардеп Игорь Мосийчук.

       

      Теги: Новости Украины Андрей Ильенко Анна Гопко Игорь Мосийчук Бюджет-2019 Верховная Рада Новости политики
      Источник: 24 Канал
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