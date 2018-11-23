Голосування за бюджет-2019: нардепи поділились у соцмережах тим, як провели ніч

У ніч проти п’ятниці, 23 листопада, Верховна Рада схвалила за зміни до Податкового кодексу та бюджет-2019. Цей була безсонна ніч для народних депутатів, і вони ділилися в соцмережах тим, що відбувалось у парламенті.

Зазначимо, що за бюджет-2019 народні обранці проголосували аж о 6:01.

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Багато води, порвані джинси і обговорення Податкового кодексу о 2:20 ранку. Бюджетна ніч в офф-офіціоз. 19-годинний робочий день минає не дарма,

– написала на своїй Facebook-сторінці нардеп Вікторія Сюмар.

"О 5:16 ранку український парламент розглядає проект головного фінансового документу країни – державний бюджет. У залі стоїть стійкий запах алкоголю, нардепи сплять, а ті, кому не спиться, той мало чого розуміє. Одним словом – шулерство!", – написав на своїй Facebook-сторінці нардеп Ігор Мосійчук.