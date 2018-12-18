Голосование за мораторий на продажу земли будет моментом истины, – Тимошенко

Партия "Батькивщина" будет голосовать за продление моратория на продажу сельскохозяйственной земли минимум на пять лет.

Об этом Юлия Тимошенко заявила с трибуны Верховной Рады, выражая принципиальное решение ее команды по этому вопросу.

"Голосование за мораторий будет моментом истины. Если мы на самом деле хотим защитить независимость государства, его территориальную целостность, его будущее, мы обязаны проголосовать за пролонгацию моратория на продажу земли минимум на пять лет", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Она считает неприемлемым распродажу украинской сельскохозяйственной земли тогда, "когда в стране царит хаос, коррупция, рейдерство, когда практически уничтожено фермерство, когда каждый квадратный сантиметр земли сейчас находится под ударом мафии".

"В последние месяцы каденции этой власти они хотят легализовать миллионы гектаров земли, которые расписаны между несколькими семьями в Украине. Ни для кого не секрет, что власть имеет в своей семье до миллиона гектаров сельскохозяйственной земли так или иначе оформленных, в частности через нечестные процедуры скрытой покупки", – отметила лидер партии.

Тимошенко убеждена, если народные депутаты в последнюю неделю позволят не продлить мораторий на продажу земли, это будет самой большой изменой, которая может быть в современной, независимой, суверенной Украине – народ будет лишен ресурса, который уже никогда не восстановится.

Лидер "Батькивщины" предупредила: для наведения порядка с землей Украине нужно будет потратить достаточно времени, чтобы сделать сильными наши средние сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства.

"Чтобы из 20 тысяч фермерских хозяйств сделать, как в Польше, – 2,5 миллиона", – добавила она.

После президентских выборов "Батькивщина" приложит все усилия, чтобы каждый гектар земли принадлежал украинцам, обрабатывался ими и давал им прибыль, - подытожила Тимошенко.