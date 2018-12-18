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      Голосування за мораторій на продаж землі буде моментом істини, – Тимошенко

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      Тимошенко закликала продовжити мораторій на продаж землі щонайменше на п'ять років
      Тимошенко закликала продовжити мораторій на продаж землі щонайменше на п'ять років

      Партія "Батьківщина" голосуватиме за продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі щонайменше на п'ять років.

      Про це Юлія Тимошенко заявила з трибуни Верховної Ради, висловлюючи принципове рішення її команди щодо цього питання.

      "Голосування за мораторій буде моментом істини. Якщо ми хочемо насправді захистити незалежність держави, її територіальну цілісність, її майбутнє, ми зобов'язані проголосувати за пролонгацію мораторію на продаж землі щонайменше на п'ять років", – наголосила лідер "Батьківщини".

      Вона вважає неприйнятним розпродаж української сільськогосподарської землі тоді, "коли в країні панує хаос, корупція, рейдерство, коли практично знищено фермерство, коли кожен квадратний сантиметр землі зараз перебуває під ударом мафії".

      "В останні місяці каденції цієї влади вони хочуть легалізувати мільйони гектарів землі, які розписано між декількома родинами в Україні. Ні для кого не секрет, що влада має у своїй родині до мільйона гектарів сільськогосподарської землі так чи інакше оформлених, зокрема через нечесні процедури прихованої купівлі", – зазначила лідер партії.

      Тимошенко переконана, якщо народні депутати в останній тиждень дозволять не продовжити мораторій на продаж землі, це буде найбільшою зрадою, яка може бути у сучасній, незалежній, суверенній Україні – народ буде позбавлено ресурсу, який уже ніколи не відновиться.

      Лідер "Батьківщини" попередила: для наведення ладу із землею Україні треба буде витратити достатньо часу, щоб зробити сильними наші середні сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства.

      "Щоб з 20 тисяч фермерських господарств зробити, як у Польщі, – 2,5 мільйона", – додала вона.

      Після президентських виборів "Батьківщина" докладе всіх зусиль, щоб кожен гектар землі належав українцям, оброблявся ними та давав їм прибуток, підсумувала Тимошенко.

      Теги: Новини України Новини політики Ринок землі Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 Канал
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