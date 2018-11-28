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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Голосование за введение военного положения показало, кому плевать на обороноспособность

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      Голосування в Раді
      Голосування в Раді

      Голосование в Верховной Раде о введении инициированного президентом Петром Порошенко военного положения в Украине наглядно продемонстрировало, кто из депутатов действительно заботится о боеспособности страны, а кто интересуется только собственным пиаром.

      Такое мнение на своей странице в Facebook выразила блогер, политический эксперт Светлана Кушнир.

      "Парламент более 5 часов рассматривал вопрос о введении военного положения в государстве. Наглядно видно, как затягивалось обсуждения, мы увидели, кому эта тема служила фоном для политического пиара, а кто реально заботится об обороноспособности государства и защиты ее границ, заранее пытается противодействовать возможным провокациям и вторжением, думает об обеспечении безопасности граждан ", – написала Кушнир.

      Отметим, что те, кто заботился о самопиаре, позволили себе даже попытки шантажировать президента, в чем можно убедиться в видеотрансляции внеочередного заседания Рады. Но Порошенко продемонстрировал волевые качества и выполнил свою первоочередную задачу – защитил страну даже в таких нелегких условиях депутатского саботажа.

      По экспертному мнению Светланы Кушнир, президент принял правильное решение, потому что угроза российского вторжения в последние дни особенно усилилась.

      "РФ наращивает присутствие своих вооруженных сил на границе с Украиной. Об этом говорили и профильные министры, и разведка. Противник стягивает к границе Украины бронетехнику, танки, уже сосредоточено около 500 боевых самолетов и более 340 вертолетов, в разы выросло количество живой силы, перебрасывают воинские части из других мест дислокации ", – отметила эксперт.

      По ее мнению, эскалация конфликта в акватории Азовского моря имела все шансы перейти и в активную фазу противостояния.

      "Наверное, впервые Украина, как говорят военные, сработала на опережение – указ Порошенко о введении в действие решение СНБО о ВП консолидировал разновекторные мысли в парламенте и обществе, дал понять, что мы готовы противостоять сухопутной операции, готовы обороняться. Да и не было в президента другой возможности защитить страну. Не хочу даже представлять ситуацию, если бы он проигнорировал информацию об угрозе. Давайте не забывать, что наши суда и 23 моряка находятся в плену, есть раненые, их надо возвращать, работы много. Тяжелой работы", – подчеркнула политолог.

      Она отметила, что стремительный и четкий ответ Украины на провокацию Москвы, вероятно, оказался неожиданностью для российской верхушки.

      "Провокация Кремля по захвату наших кораблей оперативно нами отбита, карты спутаны, случилась мобилизация общества и военного потенциала. А этого, как мне кажется, российские власти вообще не ожидали. Итак, очень сложно, но мы победили в этом вопросе свою ментальность (про "где два украинца – там три гетьмана») и приняли единственно правильное решение. Сложное. Наше. О нас и за нас ", – подытожила Светлана Кушнир.

      Теги: Украина – Россия Петр Порошенко Новости политики Верховная Рада
      Источник: 24 Канал
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