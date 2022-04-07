Об этом в эфире 24 канала рассказал городской глава Львова Андрей Садовый. Он заверил, что является категорическим противником того, чтобы продавать "более серьезный" алкоголь.
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"Мы держали и держим запрет на тяжелый алкоголь. Мы разрешили продажу пива и легкого сухого вина. Я считаю, что это можно сегодня допустить", – сказал мэр.
Однако он заверил, что сам является категорическим противником тяжелого алкоголя,
Потому что голова должна быть светлой,
– убежден Садовый.
Он напомнил, что только за последние 5 часов сирены раздавались дважды, и неизвестно сколько еще будут.
"Поэтому все должны быть с ясным умом, но бизнес тоже должен работать", – добавил он.
Продажа алкоголя во Львове: главное
- Во Львове со 2 апреля решили снова разрешить продажу пива и вина. Продажа алкоголя разрешена с 12:00 до 20:00 часов.
- За несоблюдение требований продажи алкоголя и распития его в общественных местах будут привлекать к общественным работам.
- Также в водители, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, будут изымать авто для нужд Вооруженных Сил Украины.