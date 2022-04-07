Об этом в эфире 24 канала рассказал городской глава Львова Андрей Садовый. Он заверил, что является категорическим противником того, чтобы продавать "более серьезный" алкоголь.

Внимание В Киеве могут снова запретить продажу алкоголя: при каких условиях

"Мы держали и держим запрет на тяжелый алкоголь. Мы разрешили продажу пива и легкого сухого вина. Я считаю, что это можно сегодня допустить", – сказал мэр.

Однако он заверил, что сам является категорическим противником тяжелого алкоголя,

Потому что голова должна быть светлой,

– убежден Садовый.

Он напомнил, что только за последние 5 часов сирены раздавались дважды, и неизвестно сколько еще будут.

"Поэтому все должны быть с ясным умом, но бизнес тоже должен работать", – добавил он.

Продажа алкоголя во Львове: главное