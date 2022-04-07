Про це в ефірі 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він запевнив, що є категоричним противником того, щоб продавати "серйозніший" алкоголь.
Увага У Києві можуть знову заборонити продаж алкоголю: за яких умов
"Ми тримали і тримаємо заборону на важкий алкоголь. Ми дозволили продаж пива і легкого сухого вина. Я вважаю, що це можна сьогодні допустити", – сказав мер.
Однак він запевнив, що сам є категоричним противником важкого алкоголю,
Тому що голова має бути світлою,
– переконаний Садовий.
Він нагадав, що лише за останні 5 годин сирени лунали двічі, і невідомо скільки ще будуть.
"Тож всі мають бути з ясним розумом, але бізнес теж має працювати", – додав він.
Продаж алкоголю у Львові: головне
- У Львові з 2 квітня вирішили знову дозволити продаж пива та вина. Продаж алкоголю дозволено з 12:00 до 20:00 години.
- За недотримання вимог продажу алкоголю та розпиття його в громадських місцях залучатимуть до громадських робіт.
- Також у водії, які сіли за кермо у нетверезому стані, будуть вилучати авто для потреб Збройних Сил України.