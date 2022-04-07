Про це в ефірі 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він запевнив, що є категоричним противником того, щоб продавати "серйозніший" алкоголь.

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"Ми тримали і тримаємо заборону на важкий алкоголь. Ми дозволили продаж пива і легкого сухого вина. Я вважаю, що це можна сьогодні допустити", – сказав мер.

Однак він запевнив, що сам є категоричним противником важкого алкоголю,

Тому що голова має бути світлою,

– переконаний Садовий.

Він нагадав, що лише за останні 5 годин сирени лунали двічі, і невідомо скільки ще будуть.

"Тож всі мають бути з ясним розумом, але бізнес теж має працювати", – додав він.

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